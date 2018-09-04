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Kılıçdaroğlu'ndan Güngör Uras'ın eşi Nuran Uras'a taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 17:33 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomist ve Gazeteci- Yazar Prof.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomist ve Gazeteci- Yazar Prof. Dr. Güngör Uras'ın vefatı nedeniyle merhum Uras'ın eşi Nuran Uras'a taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında eşinden bahsederken duygulanan Nuran Uras gözyaşlarını tutamadı.

Görüntü dökümü

-Ziyaretten genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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