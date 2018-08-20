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Kılıçdaroğlu'ndan Güngör Uras'ın eşine taziye telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 18:36 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nuran Uras'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi yazarı Güngör Uras'ın vefatı dolayısıyla ailesine başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, ekonomi yazarı Güngör Uras'ın eşi Nuran Uras'ı telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, Uras'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekonomi yazarı Güngör Uras

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