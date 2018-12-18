Kılıçdaroğlu'ndan Hak-İş'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hangi sendikayı tercih ederse etsin, biz işçilerin örgütlenmesini, bir güç olmasını, çalışmalarını, üretmelerini, kazanmalarını ve emeklerinin karşılığını almalarını isteriz. En büyük arzumuz budur." dedi. Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı genel başkan yardımcıları ve milletvekilleriyle Hak-İş Konfederasyonu'nu ziyaret ederek, Genel Başkan Mahmut Arslan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sabah kahvaltısında Sayın Başkan ve arkadaşları bizi ağırladılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sofraları zengindi, tabii bizim en büyük arzumuz Türkiye'deki bütün sofraların zengin olması." ifadesini kullandı. Çocukların okula aç gittiği bir ülkeyi hem duymak hem de yaşamak istemediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, halen binlerce çoçuğun kahvaltı yapmadan okula gittiğini belirtti. Sofraları emek, alın teri ve üretimin zengin kıldığını, işçilerin çalıştığı, ürettiği, alın teri döktüğü sürece bütün sofraların zengin olacağını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Hangi sendikayı tercih ederse etsin, biz işçilerin örgütlenmesini, bir güç olmasını, çalışmalarını, üretmelerini, kazanmalarını ve emeklerinin karşılığını almalarını isteriz. En büyük arzumuz budur. Asgari ücret konusunda bir komisyon şu anda görev yapıyorlar. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin olduğu bir komisyon. Komisyonun nasıl karar vereceğini bilmiyorum ama CHP belediyelerin ve o belediyelere bağlı şirketlerin tamamında 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Yeni bir belediye kazanırsak ocak ile mart arasındaki farkı da işçilere ödeyeceğiz. Biz 2 bin 200 liranın altında bir asgari ücreti kabul etmiyoruz. Bu arada anayasada işçilerin sendika kurma, bir sendikaya üye olma hakları var. Ama gelin görün ki Türkiye'de tam bunun tersi yaşanıyor. Flormar işçileri Kocaeli'de aylardır sendikalı oldukları için işlerine son verildi. Yani hak aradıkları için işlerine son veriliyor. Buradan Flormar'ın yöneticilerine de seslenmek istiyoruz; şirketin ana merkezinin bulunduğu ülkede bütün işçiler sendikalı, sanki Türkiye sömürge ülkesi burada işçiler sendikasız olacak. Niye olsun? Bunların anayasal haklarının tanınması lazım."

Anayasal olarak 3 ayda bir toplanması gereken Ekonomik ve Sosyal Konsey'in en son 5 Şubat 2009'da toplandığını aktaran Kılıçdaroğlu, "3 ayda bir toplanması gereken bir anayasal kurul, 10 yıldır toplanmıyorsa o ülkede demokrasi de anayasa da askıda demektir. İşçiler sorunlarını nerede dile getirecekler? Bir taraftan meydanlara çıkmayın diyorlar, öbür taraftan 3 ayda bir toplanması gereken bir yerde işçiler dertlerini anlatacaklar, burada da 'toplanmayacağız' diyorlar. Ne yapacak peki işçiler, dertlerini nasıl anlatacaklar." diye konuştu. Hala binlerce işçinin taşeron olarak çalıştığını ve bunların tamamen kadroya alınması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bu ayıptan kurtulması gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Herkesin işi, aşı, hak arama talepleri teslim edilmelidir." dedi. - "Ziyareti çok önemsiyoruz" Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da davetlerini kabul ettikleri için Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Kılıçdaroğlu ile bir işçi sofrasında kahvaltı yaptıklarını, Hak-İş olarak bu ziyareti çok önemsediklerini, ziyaretin hem çalışma hayatı hem çalışanlar hem de sendikal hareket için hayırlı olmasını dileyen Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerine değindi.

Hak-İş olarak kendilerinin Komisyon'un yapısına itirazları bulunduğunu anımsatan Arslan, şöyle konuştu: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun daha katılımcı, daha çoğulcu, toplumun özellikle, işçilerin bütün kesimleriyle temsil edildiği, demokratik ve işçilerin ağırlıklı olduğu bir komisyon haline dönüştürülmesini arzu ediyoruz. Bu sağlanmadan arzu ettiğimiz asgari ücreti elde etme imkanımız ne yazık ki söz konusu olmuyor. Bütün bu eleştirilerimize rağmen, Komisyonda çalışanların özellikle gerçekleşen enflasyon rakamlarının üzerinde ve toplumdaki asgari ücretin tanımını da uygun olan, en az ücret olan, en az ücretin karşılığı gelecek asgari ücretin taleplerimizi karşılayacak düzeyde gerçekleşmesini arzu ediyoruz. İşçi temsilcilerine de buradan başarılar diliyoruz. Umuyoruz arzu ettiğimiz asgari ücreti gerçekleştirmiş oluruz." Sendikal örgütlülük açısından büyük bir sorunları olduğunu aktaran Mahmut Arslan, bütün çabalara rağmen 2012'de yüzde 8'lerde olan örgütlenme oranının yüzde 12'lere çıktığını kaydetti.

Arslan, "Yüzde 4'lük artış var ama Hükümetin 100 Günlük Eylem Planında sendikalaşmayı artırmaya yönelik çok önemli bulduğumuz bir düzenleme söz konusuydu. Bunun da yerine getirilmesi halinde bile oranlar yetersiz kalıyor. İşçi örgütlenmesi yüzde 12,8, memur örgütlenmesiyle birlikte yüzde 20'lerde bir örgütlülük söz konusu ama 15 milyon 600 bin kayıtlı çalışanımızın olduğu bir ülkede 1 milyon 900 bin işçinin sendikalı olması demokrasimize, ülkemize yakışmıyor. Örgütlülüğün önündeki engellerin bir an önce kaldırılması lazım. Kayıt dışı istihdamla mücadelenin en önemli enstrümanlarından biri örgütlenmedir. Hem iş kazalarının önlenmesi hem kayıtlı sistemin inşa edilebilmesi için örgütlülük çok önemli. Hala bizim kayıt dışı ekonominin, ekonomideki payı yüzde 35'lerde. Bu gerçekten OECD rakamlarının iki katından fazla. İşsizlik sigortasından yararlanma konusunda olumlu bir düzenleme yapıldı. Son 120 gün şartı yerine 'çalışır olma şartı' getirildi. Bu önemli bir rahatlama ama bizim talebimiz sadece bu değil, aynı zamanda işsizlik sigortasından yararlananların oranlarının artırılması gerekiyor." diye konuştu.