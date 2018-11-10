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Kılıçdaroğlu'ndan Hakkari Şemdinli’de meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.11.2018 19:36 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter adresinden Hakkari Şemdinli’de meydana gelen patlamaya ilişkin, "Hakkari Şemdinli’de meydana gelen elim olay nedeniyle şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

ANKARA (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twıtter adresinden Hakkari Şemdinli’de meydana gelen patlamaya ilişkin, "Hakkari Şemdinli’de meydana gelen elim olay nedeniyle şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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