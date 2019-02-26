CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, insanlık tarihine büyük bir acı ve utanç olarak kazınan Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybeden 613 Azerbaycanlıyı rahmetle andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Hocalı Katliamı'nın 27'nci yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İnsanlık tarihine büyük bir acı ve utanç olarak kazınan Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybeden 613 Azeri kardeşimizi rahmetle anıyor, kardeş Azerbaycan halkının her zaman yanında olduğumuzu hatırlatıyor, sevgi ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

