Kılıçdaroğlu’ndan Hükümete Depreme Karşı İş Birliği Çağrısı

Daha sonra bir açıklama yapan CHP lideri “İzmir, hepimizi derinden üzen bir deprem yaşadı. Acıların sarılması, sonlandırılması için belediye başkanlarımız gerçekten seferber oldular. Ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiler. Sürecin rahat atlatılması için AFAD’ın, Kızılay’ın, jandarmanın, diğer kamu kuruluşlarının yaptıkları katkıları da şükranla anmamız gerekiyor. Belediye başkanlarımız deprem sonrasında neler yaptıkları konusunda bilgi verdiler. Durum değerlendirmesi yaptık. Şu ana kadar evlerinden ayrılanlara 42 milyon liralık bir kira yardımı yapıldı. 224 hane bütün tefrişatı sağlanarak belediyeye ait konutlara yerleştirildi. 4 bin 250 aileye ayrıca 10’ar bin lira kira yardımı yapıldı. Tabletler başta olmak üzere çocukların eğitimle ilgili tüm talepleri karşılandı” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı, Bornova, Çiğli, Karşıyaka ve Seferihisar belediye başkanlarından, 30 Ekim’de meydana gelen ve 117 kişinin ölümüne neden olan depremin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Depremzedelerin her türlü ihtiyacının karşılandığı belirten Kılıçdaroğlu “İzmir’in yaşadığı acı Türkiye’nin ortak acısı haline dönüşmüştür. Gerek bizim diğer belediyelerimiz gerek AK Partili, MHP’li, İYİ Partili belediyelerin katkıları olmuştur. Merkezi hükümet de elinden gelen çabayı gösterme konusunda bir gayret içine girmiştir. Ama şu açık ve nettir, İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve belediye başkanlarımız burada bir tarih yazmışlardır. Hiç kimsenin en ufak bir ihtiyacı göz ardı edilmedi. Ayakkabıdan tutun iletişim araçlarına, buzdolabından çamaşır makinesine, televizyondan elektrik süpürgesine kadar bütün ihtiyaçlar belediyelerimiz tarafından karşılandı. Giyecek, içecek kısacası her şey karşılanmıştır. Bütün medya organları huzurunda belediye başkanlarımıza bu çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. İzmirliler rahat etsin diye 24 saat uyumadılar. İzmirliler rahat etsin diye canla başla çalıştılar” ifadelerini kullandı.

Ağır ve orta hasarlı binaların ya yıkılması ya da güçlendirilmesi gerektiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu “Bu konuda merkezi hükümetin yapacağı her türlü katkı çok önemli. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz, merkezi hükümetle bu sorunların rahat bir şekilde giderilmesi açısından ellerinden gelen bütün çabayı gösterecekler” dedi.

CHP Genel Başkanı “Bundan sonra kentsel dönüşüm konusunda merkezi hükümet engel çıkarmadığı sürece her türlü sorunu kısa sürede çözeceklerdir. Ama bizim gönlümüzde yatan merkezi hükümetle, yerel yönetimler arasında karşılıklı güçlü bir diyaloğun olması önemlidir. Sorun, bir parti sorunu değildir. Deprem sorunu, hepimizin ortak sorunudur. Merkezi yönetimle, yerel yönetimler güç birliği yaptığı takdirde bundan vatandaşlar memnun olacaktır. Bu vatandaşların içinde her partiye oy veren kişiler var. Parti ayrımı yapmaksızın, belediyelere engel çıkarmaksızın iş birliği içinde bu sorunları çözmek mümkündür” diye konuştu.

