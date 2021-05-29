Kılıçdaroğlu'ndan İktidara 'Mafya' Tepkisi

Organize suç örgütü kurmaktan aranan Sedat Peker’in yaptığı açıklamaların Türkiye siyasetinde etkisi sürüyor.
Peker’in iddialarına yanıt vermek için TRT Haber’e çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Kolombiya'dan şu kirli bilgi rotasını getirir misiniz?' diyor. Bunun nasıl büyük bir baron olduğunu anlatırsam herkesin aklı şaşar. ‘Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen' dedi Kılıçdaroğlu. Bunu kim söylemiş? FETÖ firarisi Cevheri Güven söylemiş. FETÖ'cülerin kaynağına binen bir ana muhalefet lideri olur mu?” şeklindeki sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatları 10 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.
Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı’na neden 10 kuruşluk dava açtığını açıkladı
Bugün İstanbul’da çeşitli açılışlara katılan CHP liderine neden on kuruşluk dava açtığı ve Soylu’nun neden istifa etmediği soruldu.
“Değeri o kadar olduğu için” 10 kuruşluk dava açtığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “(İçişleri Bakanı) niye istifa etsin? En tepedeki insan destek veriyor. Bahçeli de destek veriyor. Mafya da destek veriyor. Cumhur İttifakı'nın 3 ortağı var, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, mafya. Mafyanın sözcülüğünü yapanlar zaten bunlar. Mafya bildiri yayınlıyor, 'Biz bunları destekliyoruz' diye. Onu da herkes bir anlamda görüyor. Niye istifa etsin ki zaten. Mafyanın desteğini alan biri istifa mı eder? Etmez” dedi.
CHP lideri “mafya lideri” sözleriyle atıfta bulunduğu kişi, yazdığı mektupta Soylu için “Terörle ilgili bedenini 5000 derece ateşe atmıştır” ifadesini kullanan Alaattin Çakıcı’ydı.
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a “Devleti çetelere teslim eden insana nasıl güveneceğiz” tepkisi
CHP lideri seçim çağrısını da yinelerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’nın hazırlayacağı yeni anayasa teklifi Meclis’te kabul edilmezse referanduma götürüleceği yaklaşımını da eleştirdi.
Kılıçdaroğlu, “Ya mutfaklarda yangın var. İnsanlar perişan vaziyette. Çözme yeteneği yok. Erdoğan ülkenin başına felaket olarak çökmüş durumda. Bir an önce seçime gidilmeli. Niye milletin iradesinden korkuyoruz? Referandum diyorsun. Ne referandumu? Millet seçim istiyorsa seçime gidelim istemiyorsa gitmeyelim. Türkiye giderek dünyada yalnızlaşıyor. Devleti çetelere teslim eden insana nasıl güveneceğiz? Çetelerden yetki isteyen insana ben nasıl güveneceğim. Tam bir rezalet” diye konuştu.
Kılıçdaroğlu: “İmamoğlu yargı aracılığıyla tehdit ediliyor, görüyoruz”
CHP lideri dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame ile Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği için 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na da sahip çıktı.
Kılıçdaroğlu, “Sayın Başkan, sizi ve ekibinizi yürekten kutluyorum. Biliyorum bunu yaptığınızda, yine diyecekler, ‘Vay elini arkaya attın; soruşturma. Vay efendim şunu yaptın; soruşturma. Vay efendim neden şu kadar gün bedava yaptın’ yine soruşturma olacak. Bunların hepsi, vız gelir tırıs gider; inandığın yolda devam et Sayın Başkan, inandığın yolda devam et. Sayın Başkan da bütün baskılara rağmen, İstanbullulara hizmet veriyor. Zaman zaman önüne engeller çıkarılıyor; görüyoruz. Tehdit ediliyor; görüyoruz. Yargı aracılığıyla tehdit ediliyor; onu da görüyoruz. Denetim aracılığıyla tehdit ediliyor; onu da görüyoruz. Ama bunlar bizi yıldırır mı? Asla yıldıramaz” dedi.
İmamoğlu: “Tuhaf yol ve yöntemlerle bizi engelleme çabalarına rağmen vazgeçmeyeceğiz”
Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı on iki istasyonlu Ataköy-İkitelli Olimpiyat metro hattının, ilk iki istasyonunun açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kendisine yönelik engelleme çabalarının farkında olduğunu ifade etti.
İmamoğlu, “Bazen, tuhaf yol ve yöntemlerle bize engellemeye çalışan ve bizi ziyadesiyle her hafta güldüren bütün çabalara rağmen asla yılmayacağız. 16 milyona hizmet etmek tutkumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. İstanbul için hep daha fazlasını, daha iyisini, daha yenisini, sizlerle beraber İstanbulluların hizmetine sunmanın peşinde olacağız. Yepyeni açılışlar ile her hafta, her ay dolu dolu açılışlarla, İstanbullara güzel müjdeler vermeye devam edeceğiz. 2019-2024 arasında, 103 kilometre metro inşa edeceğiz. 25 yılda yapılan metronun neredeyse yarısını, biz, sadece 5 yılda, İstanbul'a hediye edeceğiz. Bugün İstanbul dünyanın aynı anda en fazla metro yapan kenti durumuna geldi” dedi.
Bahçeli: “İstanbul ehil olmayan tehlikeli bir zihniyetin tasallutu altındadır”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de İstanbul’un fethinin 568. Yılı nedeniyle yayınladığı mesajında Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi.
Bahçeli, “İç ve dış odakların İstanbul’un fethine karşı tahammülsüzlükleri hiç kuşkusuz tedavisi imkansız klinik bir vaka, hatta bir zillet hastalığıdır.
Dünyanın en büyük Türk kenti maalesef ehil ve emin olmayan, neye ve kimlere hizmet ettiği meçhul bulunan tehlikeli bir zihniyetin tasallutu altındadır. Kifayetsiz muhterisler İstanbul’un fetih mirasını ileriye taşımayacak kadar takatsiz, yükseltemeyecek kadar da taksirlidir” dedi.