Kılıçdaroğlu'ndan İktidara 'Mafya' Tepkisi

Organize suç örgütü kurmaktan aranan Sedat Peker’in yaptığı açıklamaların Türkiye siyasetinde etkisi sürüyor.

Peker’in iddialarına yanıt vermek için TRT Haber’e çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Kolombiya'dan şu kirli bilgi rotasını getirir misiniz?' diyor. Bunun nasıl büyük bir baron olduğunu anlatırsam herkesin aklı şaşar. ‘Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen' dedi Kılıçdaroğlu. Bunu kim söylemiş? FETÖ firarisi Cevheri Güven söylemiş. FETÖ'cülerin kaynağına binen bir ana muhalefet lideri olur mu?” şeklindeki sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatları 10 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı’na neden 10 kuruşluk dava açtığını açıkladı

Bugün İstanbul’da çeşitli açılışlara katılan CHP liderine neden on kuruşluk dava açtığı ve Soylu’nun neden istifa etmediği soruldu.

“Değeri o kadar olduğu için” 10 kuruşluk dava açtığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “(İçişleri Bakanı) niye istifa etsin? En tepedeki insan destek veriyor. Bahçeli de destek veriyor. Mafya da destek veriyor. Cumhur İttifakı'nın 3 ortağı var, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, mafya. Mafyanın sözcülüğünü yapanlar zaten bunlar. Mafya bildiri yayınlıyor, 'Biz bunları destekliyoruz' diye. Onu da herkes bir anlamda görüyor. Niye istifa etsin ki zaten. Mafyanın desteğini alan biri istifa mı eder? Etmez” dedi.