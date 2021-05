Kılıçdaroğlu'ndan İktidara 'Mafya' Tepkisi

Bugün İstanbul’da çeşitli açılışlara katılan CHP liderine neden on kuruşluk dava açtığı ve Soylu’nun neden istifa etmediği soruldu.

Kılıçdaroğlu, “Ya mutfaklarda yangın var. İnsanlar perişan vaziyette. Çözme yeteneği yok. Erdoğan ülkenin başına felaket olarak çökmüş durumda. Bir an önce seçime gidilmeli. Niye milletin iradesinden korkuyoruz? Referandum diyorsun. Ne referandumu? Millet seçim istiyorsa seçime gidelim istemiyorsa gitmeyelim. Türkiye giderek dünyada yalnızlaşıyor. Devleti çetelere teslim eden insana nasıl güveneceğiz? Çetelerden yetki isteyen insana ben nasıl güveneceğim. Tam bir rezalet” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Sayın Başkan, sizi ve ekibinizi yürekten kutluyorum. Biliyorum bunu yaptığınızda, yine diyecekler, ‘Vay elini arkaya attın; soruşturma. Vay efendim şunu yaptın; soruşturma. Vay efendim neden şu kadar gün bedava yaptın’ yine soruşturma olacak. Bunların hepsi, vız gelir tırıs gider; inandığın yolda devam et Sayın Başkan, inandığın yolda devam et. Sayın Başkan da bütün baskılara rağmen, İstanbullulara hizmet veriyor. Zaman zaman önüne engeller çıkarılıyor; görüyoruz. Tehdit ediliyor; görüyoruz. Yargı aracılığıyla tehdit ediliyor; onu da görüyoruz. Denetim aracılığıyla tehdit ediliyor; onu da görüyoruz. Ama bunlar bizi yıldırır mı? Asla yıldıramaz” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı on iki istasyonlu Ataköy-İkitelli Olimpiyat metro hattının, ilk iki istasyonunun açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kendisine yönelik engelleme çabalarının farkında olduğunu ifade etti.

İmamoğlu, “Bazen, tuhaf yol ve yöntemlerle bize engellemeye çalışan ve bizi ziyadesiyle her hafta güldüren bütün çabalara rağmen asla yılmayacağız. 16 milyona hizmet etmek tutkumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. İstanbul için hep daha fazlasını, daha iyisini, daha yenisini, sizlerle beraber İstanbulluların hizmetine sunmanın peşinde olacağız. Yepyeni açılışlar ile her hafta, her ay dolu dolu açılışlarla, İstanbullara güzel müjdeler vermeye devam edeceğiz. 2019-2024 arasında, 103 kilometre metro inşa edeceğiz. 25 yılda yapılan metronun neredeyse yarısını, biz, sadece 5 yılda, İstanbul'a hediye edeceğiz. Bugün İstanbul dünyanın aynı anda en fazla metro yapan kenti durumuna geldi” dedi.

Bahçeli: “İstanbul ehil olmayan tehlikeli bir zihniyetin tasallutu altındadır”