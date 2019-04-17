Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul değerlendirmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması ile kazanan, 16 milyon İstanbullu oldu." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mazbata almasına dair Twitter'dan değerlendirmede bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması ile kazanan, 16 milyon İstanbullu oldu. Söz verdiği gibi bundan sonra bütün İstanbul'u kucaklayan bir belediye başkanı olacak, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Teşekkürler İstanbul." açıklamasını yaptı.

