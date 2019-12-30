HABER
  4. Kılıçdaroğlu’ndan Karamollaoğlu ve Akşener’e ‘tezkere’ ziyareti

Kılıçdaroğlu’ndan Karamollaoğlu ve Akşener’e ‘tezkere’ ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.12.2019 19:28 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Akşener’le Libya tezkeresi konusunda görüş alışverişinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Libya tezkeresi için görüş alışverişinde bulunmak üzere Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Görüşmelerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç da hazır bulundu. Her iki görüşmenin ardından liderler açıklama yapmadı.

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na 'tezkere' ziyareti (2)Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na 'tezkere' ziyareti (2)
Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeMoldova Cumhurbaşkanı Dodon, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

Dikkat! Yarın son gün, saat 00.00'a kadar açık olacak

Dikkat! Yarın son gün, saat 00.00'a kadar açık olacak

Flaş gelişme: Doğa Koleji'ni İTÜ aldı

Flaş gelişme: Doğa Koleji'ni İTÜ aldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Diğer Haberler
İYİ Parti'den 'Libya tezkeresi'ne ilişkin açıklama: Kendilerine evet ya da hayır demedik

İYİ Parti'den 'Libya tezkeresi'ne ilişkin açıklama

Son dakika! Libya tezkeresi Meclis'te

Libya tezkeresi Meclis'te!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

Son dakika CHP'den Libya tezkeresi kararı: 'Hayır' diyeceğiz

CHP'den Libya tezkeresi kararı: 'Hayır' diyeceğiz

Son dakika Ankara'da Libya tezkeresi trafiği!

Ankara'da Libya tezkeresi trafiği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.