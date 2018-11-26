Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na 'ittifak' ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesi Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapan Karamollaoğlu, "Bu seçimlerde genelde bir ittifakın söz konusu olmadığını, mümkün olduğu kadar her seçim bölgesinde seçime girme gayreti içinde bulunacağımızı; ama Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yeri geldiği zaman bir dirsek temasında yapılabileceğini daha önce de ifade etmiştim. Bu düşüncemizde yine kararlıyız" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ile birlikte SP Genel Merkezi'nde Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. İki lider, yaklaşık 1 saat süren ziyarette, yerel seçimlerde ittifak konusunu görüştü. Liderler, ziyaretin ardından kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin sorunlarını, iç politikayı, içinde bulunduğu durumları hemen hemen olabildiğince değerlendirdik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ben ve arkadaşlarım Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz" dedi.