Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na 'tezkere' ziyareti

Kaan ULU- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ile TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç eşlik etti. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Kılıçdaroğlu'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün CHP ve İYİ Parti ziyaretlerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan Libya tezkeresiyle ilgili olarak ortak bir karar alınması amacıyla ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

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