Kılıçdaroğlu’ndan "kayyum" yorumu: Aklını ekmek peynirle yemiş kişiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu internet medyası ve yabancı basın ile bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne "kayyum” iddialarıyla ilgili “Aklını ekmek peynirle yemiş kişiler” dedi, CHP’li belediyelere olası polis baskınları konusunda hazırlık metni gönderdiklerini söyledi. “Yeni ekonomi modeli ile ilgili ne düşünüyorsunuz” sorusuna “Ortada bir model yok. Bu model soygun modeli” yanıtını veren Kılıçdaroğlu, KPSS mülakatları, bürokrasi ve Suriye meselesi ile ilgil de açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu’na sorulan sorular ve yanıtlar şöyle:

“Aklını ekmek peynirle yemiş kişiler”

Dün MHP Genel Başkanı Bahçeli İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili, “Belediye başkanının gerekirse görevden alınabileceğini ve belediye meclisinin de yeni başkan atayabileceğini” söyledi. Bu konuda bir risk görüyor musunuz? Ne tür adımlar atacaksınız?

Sayın Bahçeli’nin yaptığı açıklamayı biz çok fazla ciddiye almıyoruz. Belediye başkanı görevden alınır yerine bir başkası seçilir mi? Bunu yapmak isteyenler akıllarını ekmek peynirle yemiş kişilerdir. Böyle bir garabet olur mu? Olmaz. Onlar da biliyorlar zaten böyle bir garabet olmayacağını. Öyle anlaşılıyor ki Sayın Bahçeli’nin devlet yönetimiyle de bir alakası kalmamış. Çünkü işe alınacak kişilerle ilgili “Herhangi bir sabıkası yoktur, kamu görevlisi olabilir” diye adli sicil kaydını veren kişi savcı. Eğer bir yanlışlık varsa soruşturulacak kişi o belgeyi veren kişidir. Eğer Bahçeli açıklama yapacaksa adli sicil kayıtlarını kimler verdi, onun üzerinde durması lazım. Dediğim gibi çok ciddiye alınacak bir şey değil.

“Belediyelere polis baskınında yapılacakları anlatan bir metin gönderdik”

Arkadaşımız belediyeler konusunu sorunca, “Aklını ekmek peynirle yemiş olduklarını sanıyorum” dediniz. Parti olarak bu hamlelerin devamının geleceğinden endişe ettiğinizi söylediniz. Başka neler yapılabilir ve karşı hamle ne olur? Çünkü bu ülkede kayyumlar yaşandı.

Geçmişte de bizim belediyelere yönelik polis baskınları çok oldu. Biz belediye başkanlarımıza polis baskını olacağı zaman hangi önlemleri alacaklarını anlatan bir metin gönderdik. 7 ya da 8 madde halinde. Şimdi o maddeleri güncelliyoruz. Polis geldiği zaman bilgisayarlara el konduğunda imajını almadan vermeyeceksiniz. Alınan belgelerin mutlaka bir tutanağını tutacaksınız, fotokopisini alacaksınız. Bizim herhangi bir korkumuz yok. Müfettiş de gelebilir, belge de istenebilir, verilebilir… Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu var o harekete geçebilir. Yapılan bu hamlelerin tamamı doğrusunu isterseniz bizim için yani. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Yapsınlar. Sonuçta bu milletin bir vicdanı var. Vatandaş sormayacak mı sandığa gittiğinde? Kardeşim devlet böyle yönetilir mi? Ben sana oy verdim bunun için mi?

“Özel masaların kurulduğunu biliyoruz”

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “CHP’li belediyelerinin telefonları dinleniyor” ifadenizle ilgili suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

İstedikleri kadar bulunsunlar. Biz bunu çok ciddiye almıyoruz. Biz telefonlarımızın dinlendiğini gayet iyi biliyoruz. Bir adım daha ileriye atayım. Özel masaların kurulduğunu da biliyoruz. Bunun da farkındayız. (‘Özel masadan kasıt ne’ sorusu üzerine) Bunu Soylu gayet iyi anlar. Meseleyi yargıya taşıyarak ‘acaba geri adım atarlar mı ya da benzer sert söylemekten kaçınırlar mı' diye bi arayış içinde bulunabilirler. Bizim korkumuz yok.

“Gerekirse kamera ile mülakat yapılır”

Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) yüksek puan alan adayların mülakatlarda elenmesi ülke gündemine oturmuş durumda. Bu konuda örneğin bir genelgeyle CHP’li belediyelerde mülakat kaldırılabilir mi? Direkt sınavla personel alınması mümkün mü?

Mülakatı kaldıracağımızı söyledik zaten. Taahhüt ettik onu, daha önceden de ifade etmiştik. Ama belirli görevler için mülakat zorunluluğu olabilir. Örnek verelim: Bir hakim, savcı veya öğretmen… Onun fiziği, diksiyonu, anlatımı bunlara bakmak lazım. O zaman da kamera koymak zorundayız. Soruları kim soruyor, verilen yanıtlar… Herhangi bir şekilde haksızlığa uğradığını iddia eden kişi yargıya başvurduğu zaman da kamera kayıtlarıyla beraber gönderilir. Geçmişte Danıştay mülakatlarda kamera konması konusunda bir karar aldı. Fakat sonra AK Parti bir kanun teklifi getirdi ve kamerayı kaldırdı. Çünkü orada torpil işleyecekti yani ve işlettiler.

Artı eksi üç puan ve MEB’den açıklama

Sözlü mülakatın yazılıda alınan puanın üç artı veya üç eksi şeklinde olması gerekir diye, Milli Eğitim Komisyonu’nun mutabakat sağladığı bir alan var. Komisyon’daki bütün partiler Danıştay’ın vermiş olduğu karar üzerine “Ya artı üç puan vereceksiniz ya eksi üç puan vereceksiniz, aralık çok geniş olmayacak” diyor. Bu konuda uzlaşma var ama yapılan sınav bu uzlaşmaya uymuyor. Danıştay kararlarına da uymuyor. Bu arkadaşlarımız yargıya başvuracaklar biz de hukuki destek vereceğiz.

(Milli Eğitim Bakanlığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasının ardından, bahsedildiği gibi bir Danıştay kararı olmadığına yönelik açıklama yayımladı)

“19.1 milyar dolar döviz sattılar”

Yeni Ekonomi Modeli ile ilgili Hazine Bakanı’nın yaptığı açıklamalar var. O ısrarla kamunun müdahalesi olmadığını söylüyor. Siz de tersini iddia ediyorsunuz döviz satışı konusunda. Ekonomi modelinin işleyişini nasıl görüyorsunuz?

Ortada bir model falan yok arkadaşlar. Kendi kendilerine model diyorlar. Satışlar konusunda bizim verdiğimiz rakamlar doğrudur. 19.1 milyar dolar para sattılar. Döviz piyasaya sürdüler. Bu doğru değil diyorlarsa çok basit, Meclis açıldığında araştırma önergesi vereceğiz, kabul edecekler. Hangi banka ne kadar döviz sattı ortaya çıkacak. Hepimiz öğreneceğiz. Korkmamaları gerekir. Ama ben de adım gibi biliyorum ki MHP ile beraber bunu reddedecekler çünkü gerçeklerin kamuoyu tarafından bilinmesini istemiyorlar.

"Model soygun modeli”

Merkez Bankası Ocak ayında yeni bir faiz indirimine gidebilir mi?

Gidebilir. Bizi şaşırtmaz. Merkez Bankası’nın faiz indirmesi piyasadaki faizlerin inmesine yol açmıyor ki. Buradan birileri kazanıyor. Siz doları 18 yapıp sonra aşağı indirirseniz kim kazanıyor? Birileri kazandı. Türkiye en büyük soygunu yaşadı aslında. Hepimiz biliyoruz. Merkez Bankası yüzde 14’ten kredi veriyor bankalara. Onlar da götürüp yüzde 22.5'tan hazineye veriyor. Alın teri bile dökmüyorsunuz. Siz buna model diyorsunuz. Bu model soygun modeli.

“Moral üstünlük diyorlarsa sandığı getirsinler”

Döviz kurlarının aşağı çekilmesiyle beraber kamuoyunda muhalefetin moral üstünlüğünün azaldığı şeklinde yorumlar yapıldı. Sizin böyle bir değerlendirmeniz var mı ve son günlerde bir anket çalışmanız oldu mu?

Bizim moral üstünlüğümüzde bir sorun yok. İktidar ‘Bir moral üstünlüğü elde ettik’ diye düşünebilir. Ama işin doğrusunu isterseniz güvenin olmadığı bir yerde moral üstünlüğü de olmaz. Erdoğan’la toplum arasında ciddi bir güven sorunu var. O güven sorunu yeniden inşa edilmedikçe toplum onlara destek vermez, vermemeye de kararlı. Dün bir anket geldi. Herhangi bir sorun yok. Geçmişte neyse sonuçlar aynı. CHP’nin hafif yukarıya doğru tırmanışı var, devam ediyor. Moral üstünlük diyorlarsa sandığı hemen getirsinler. Bu moral üstünlükle sandığa gidelim hep beraber seçim yapalım yani.

“Genel başkanların farklı işleri var”

Altı siyasi parti bir parlamenter sistem çalışması yaptınız ve çalışma tamamlandı. Altı lider olarak kameraların karşısına ne zaman geçeceksiniz? Bir takvim var mı?

Güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili genel başkan yardımcılarının uzlaştığı ana metin ortaya çıktı. Bu ana metni şu anda genel başkanlar ve arkadaşları, kurmayları üzerinde çalışıyorlar. 2022’nin başlarında bu konuda uzlaştığımız, netleştirdiğimiz konularda kamuoyunda bir açıklama yapılır. Ama açıklama nasıl yapılacak, altı genel başkan bir araya gelecek mi, gelmeyecek mi bunu görüşürüz kendi aramızda. Altı partinin genel başkanının bir araya gelmesi, oturması, fotoğraf vermesini düşünüyorsunuz. Bu belki belli bir zaman dilimi içinde. Seçim takvimi belirlenmediği sürece altı kişi altı genel başkan bir araya, her birimizin dünya kadar işi var farklı yerlerdeyiz. Gelebiliriz de yani.

“Bürokraside yasalara aykırı imza atmama konusunda gelişme var”

Bürokraside yaşanan çözülme sonrası size bir miktar bilgi gelmesi söz konusu mu? Zira bürokrasiye yönelik çıkışınızdan sonra bu konu çok tartışılmıştı?

Bürokraside yasalara aykırı işlemlere imza atmama konusunda ciddi bir gelişme var. İstifalar da var, görevden almalar da var. Bunları da biliyoruz biz. Onlara şunu söylüyoruz: Bugün için sizi görevden alabilirler. Ama hiç meraklanmayın, belli bir süre sonra daha güzel görevlere geleceksiniz bu ülkeye hizmet etmek için. Bunu kendilerine aktarıyorum. Bilgi akışı var, doğrudur. Bürokraside çözülme değil de bürokraside diriliş desek daha iyi olur.

“Suriyelileri göndereceğiz”

Suriyelilerle ilgili olarak görüşünüz nedir? İktidar olduğunuzda Suriye politikası nasıl olacak? Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığı konusunda ne düşünüyorsunuz?

Suriye’yle barışacağız. Süratle büyükelçilikleri açacağız. Mısır’la barışacağız. Libya’yla barışacağız. Herhangi bir sorunumuz olmayacak. Suriyelileri de kendi ülkelerine göndereceğiz. Kendi iradeleriyle gidecekler. Huzur içinde gidecekler. Onların can ve mal güvenliklerini sağlayacağız, o konuda hiçbir endişem yok. Yaptığımız görüşmeler de oldu. İstanbul’da bir grup Suriyeliyle, Suriye’den kaçıp Türkiye’ye gelen kadın sivil toplum örgütleri vardı. “İki yıl içinde nasıl göndereceksiniz” diye sordular. Anlattım, son derece mutlu oldular, eğer bunları yaparsanız kendi ülkemize gitmekten mutlu oluruz dediler.

Batu Bozkürk / Ankara

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