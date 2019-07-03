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Kılıçdaroğlu'ndan "Küçük İskender" paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2019 13:25 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Küçük İskender" olarak bilinen şair Derman İskender Över için başsağlığı mesajı yayımladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Küçük İskender" olarak bilinen şair Derman İskender Över'e Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybeden şair için Twitter adresinden başsağlığı mesajı yayımladı.

Över'in, "Ben ölürsem kara kutumu bulamayacaklar. Ne bir aşk zarafeti, ne bir hayal tabiri. Küçücük ömrüm hep rüzgar gülleri kokacak." dizelerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Aramızdan ayrılan, çağdaş şiirimizin kıymetli ismi şair Küçük İskender'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. İnsanlık var oldukça şiirleriyle ölümsüz olacak." ifadesini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu Küçük İskender

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