Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Üreten, adil bir şekilde paylaşan ve dünyada saygın Türkiye'ye ancak laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışıyla ulaşılabilir. Bu sayede, sadece bizlerin değil, tüm yakın ve uzak İslam coğrafyasının da kaybettiği adalet ve huzurun geri dönüşü sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların Hazreti Muhammed'in öksüz ve yetimleri koruyan, yoksulun yanında olan ve yoksulluğu yenmek için mücadele eden, yalan söylemeyen, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı önceleyen, adaletle yöneten hayatını kendilerine hatırlattığını vurguladı.

Bundan ötürü bayramların, yardımlaşmanın ve dayanışmanın, sulhun ve kardeşliğin, sevincin ve huzurun özel günleri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda, yılın diğer günlerinde de nasıl olmamız, davranmamız, hükmetmemiz gerektiğinin kurallarını içerir bayram günleri. Ancak İslam dünyasının içinde bulunduğu tablo, bayramların maddi ve manevi ikliminin çok uzağında. Dayanışma duygusundan uzaklaşmış, yoksulluk ve gelir dağılımı eşitsizliği kronikleşmiş, üstüne barut ve kan kokusu çökmüş, kendi aralarındaki anlaşmazlıkları kökleşmiş, demokrasinin ve insan haklarının, evrensel kuralların uzağında bir İslam dünyası gerçeği duruyor önümüzde. Yurtlarından ayrılmak zorunda kalan milyonlarca Müslüman, demokratik ülkelerde yeni bir gelecek kurmanın peşinde, ülkelerinde kalmayı seçenler, yıllardır huzur içinde bir bayram kutlayamamış olmanın hüznünü yaşıyor."

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