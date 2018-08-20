HABER

Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2018 16:38 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Üreten, adil bir şekilde paylaşan ve dünyada saygın Türkiye'ye ancak laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışıyla ulaşılabilir. Bu sayede, sadece bizlerin değil, tüm yakın ve uzak İslam coğrafyasının da kaybettiği adalet ve huzurun geri dönüşü sağlanabilir" - "Toplumun dar gelirli grupları üzerindeki etkileri gün geçtikçe artacak olan bir krizle karşı karşıyayız. Kamuoyundaki algının aksine bu kriz, tek başına bir ekonomik kriz değil, siyasal bir krizdir. Çünkü Türkiye yönetilememektedir, Türkiye savrulmaktadır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Üreten, adil bir şekilde paylaşan ve dünyada saygın Türkiye'ye ancak laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışıyla ulaşılabilir. Bu sayede, sadece bizlerin değil, tüm yakın ve uzak İslam coğrafyasının da kaybettiği adalet ve huzurun geri dönüşü sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların Hazreti Muhammed'in öksüz ve yetimleri koruyan, yoksulun yanında olan ve yoksulluğu yenmek için mücadele eden, yalan söylemeyen, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı önceleyen, adaletle yöneten hayatını kendilerine hatırlattığını vurguladı.

Bundan ötürü bayramların, yardımlaşmanın ve dayanışmanın, sulhun ve kardeşliğin, sevincin ve huzurun özel günleri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda, yılın diğer günlerinde de nasıl olmamız, davranmamız, hükmetmemiz gerektiğinin kurallarını içerir bayram günleri. Ancak İslam dünyasının içinde bulunduğu tablo, bayramların maddi ve manevi ikliminin çok uzağında. Dayanışma duygusundan uzaklaşmış, yoksulluk ve gelir dağılımı eşitsizliği kronikleşmiş, üstüne barut ve kan kokusu çökmüş, kendi aralarındaki anlaşmazlıkları kökleşmiş, demokrasinin ve insan haklarının, evrensel kuralların uzağında bir İslam dünyası gerçeği duruyor önümüzde. Yurtlarından ayrılmak zorunda kalan milyonlarca Müslüman, demokratik ülkelerde yeni bir gelecek kurmanın peşinde, ülkelerinde kalmayı seçenler, yıllardır huzur içinde bir bayram kutlayamamış olmanın hüznünü yaşıyor."
\

- "Hukuk ve akıl dışı tahkimatı kısa sürede aşacağız"

Kılıçdaroğlu, İslam dünyasının söz konusu üzüntü verici halinin, büyük ölçüde Türkiye için de geçerli olduğunu değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, toplumun tüm kesimlerine yönelik eşit ekonomik imkanların olmadığı, kayırmacı ve yandaşçı uygulamalar nedeniyle adaletli bir ekonomik hayatın bulunmadığı, liyakat dışı uygulamalarla istihdam olanaklarının kısıtlandığı, bilimsel, çağdaş, laik eğitimden ve bu eğitim anlayışının dayandığı eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden uzaklaşıldığı, yoksulluğu yenmek değil, yoksulluğu yönetmek/büyütmek amaçlı programlarının öne çıktığı, topladığı vergilerin hesabını vatandaşına vermeyen, hakkındaki uluslararası yolsuzluk algısı güçlü, medya özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü endekslerinde son sıralarda bulunan bir ülkeye dönüşmüş durumda. Üstelik, toplumun dar gelirli grupları üzerindeki etkileri gün geçtikçe artacak olan bir krizle karşı karşıyayız. Kamuoyundaki algının aksine bu kriz, tek başına bir ekonomik kriz değil, siyasal bir krizdir. Çünkü Türkiye yönetilememektedir, Türkiye savrulmaktadır."

Türkiye'nin yaşadığı savruluştan kurtuluşunun mümkün olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, kurucusu olduğu ve kimsesizlerin kimsesi kıldığı Cumhuriyetimizin temellerini laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti harcıyla karmıştır, günümüz sorunlarının çözümünü sağlayacak itici güç bu harçtır. Üreten, adil bir şekilde paylaşan ve dünyada saygın Türkiye'ye ancak laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışıyla ulaşılabilir. Bu sayede, sadece bizlerin değil tüm yakın ve uzak İslam coğrafyasının da kaybettiği adalet ve huzurun geri dönüşü sağlanabilir. Bu duygularla, siyasi rehin olarak bir yılı aşkın süredir İstanbul Maltepe Cezaevi'nde tutulan milletvekili arkadaşım sevgili Enis Berberoğlu'na selamlarımı büyük bir özlemle yolluyorum, kendisini kucaklıyorum. Sevgili Berberoğlu ile çok yakında TBMM'nin çatısı altında yeniden buluşacağımıza inanıyorum. Parti Meclisi üyemiz Eren Erdem ile diğer tutuklu gazeteci, siyasetçi ve düşün insanları, bağımsızlığını kaybetmiş yargının hukuk dışı uygulamaları nedeniyle cezaevindeler, biliyor ve görüyorum ki arkadaşlarımızın önüne örülen bu hukuk ve akıl dışı tahkimatı kısa sürede aşacağız."

Kılıçdaroğlu, başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarını, FETÖ, PKK ve IŞİD gibi terör örgütlerinin saldırılarında ve bu örgütlerle mücadelede hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı.

Acılarını bir ömür yüreklerinde taşıyan şehit ailelerine Allah'tan sabır dileyen Kılıçdaroğlu, gazilere şükranlarını sundu.

PARTNERHerkes saçlarına hayrandı! Gerçek halini gören şoke oluyorHerkes saçlarına hayrandı! Gerçek halini gören şoke oluyor
CHP'li Özel: İsminde milliyetçilik olan parti 7 liradan dolar bozdurduCHP'li Özel: İsminde milliyetçilik olan parti 7 liradan dolar bozdurdu
Bahçeli: Trump ölçüyü kaçırmış, ne söylediğinin farkında değilBahçeli: Trump ölçüyü kaçırmış, ne söylediğinin farkında değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurban bayramı

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

İlginizi Çekebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı hakkında açıklama

Süleyman Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı hakkında açıklama

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

MHP lideri Devlet Bahçeli: Dost görünümlü mihrakların tuzaklarını akamete uğratacağız

MHP lideri Devlet Bahçeli: Dost görünümlü mihrakların tuzaklarını akamete uğratacağız

Başkentte bomba kulis! İşte CHP'nin adayı

Başkentte bomba kulis! İşte CHP'nin adayı

Yerel seçim öncesi AK Parti kulisi! Büyük değişim geliyor

Yerel seçim öncesi AK Parti kulisi! Büyük değişim geliyor

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.