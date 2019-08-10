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Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2019 13:34 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Bayramlar sayesinde, insanlar arasında ayrım yapmayan, yoksulluğu yenmek için ödünsüz mücadele veren, adaletle hükmetmeden, güvenilir ve herkese hoşgörüyle davranan bir ahlak anlayışının önemini de anımsıyoruz" - "İnanıyorum ki 31 Mart 2019’da başlayan baharı, ülkemizin köklü demokrasi birikiminin yol göstericiliğinde, kimseyi ötekileştirmeden ve dışlamadan tüm Türkiye’ye ve İslam dünyasına yayacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bayramlar sayesinde, insanlar arasında ayrım yapmayan, yoksulluğu yenmek için ödünsüz mücadele veren, adaletle hükmetmeden, güvenilir ve herkese hoşgörüyle davranan bir ahlak anlayışının önemini de anımsıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Bayramlar, sevgili Peygamberimizin kalabalıkla ve büyük bir coşku içinde kutlanmasını arzu ettiği; kardeşlik duygularımızın pekiştiği, kimseyi ötekileştirmeden huzur içinde yaşama arzumuzun tazelendiği özel günlerimizdendir." değerlendirmesinde bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bayramlar sayesinde, insanlar arasında ayrım yapmayan, yoksulluğu yenmek için ödünsüz mücadele veren, adaletle hükmetmeden, güvenilir ve herkese hoşgörüyle davranan bir ahlak anlayışının önemini de anımsıyoruz."

Kılıçdaroğlu,Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi'ndeki öğütlerine de işaret ederek, şu görüşlerini paylaştı:

"İnsanlık tarihinin en önemli insan hakları beyannamesi olarak da nitelendirilen hutbesinde sevgili Peygamberimiz, can ve mal güvenliğinin önemini, kadın-erkek eşitliğini, insanlar arasında üstünlüğün söz konusu olmadığını, insan yaşamının zulmetmeyen ve zulme boyun eğmeyen bir şekilde sürmesi gerektiğini, suçun ve cezanın şahsiliğini evrensel kurallar bütünü olarak ifade eder. Ancak İslam dünyasının içinde bulunduğu tablo, Veda Hutbesi'yle de çerçevesi çizilen sosyal, siyasal ve kültürel iklimin çok uzağında. Ne acıdır ki dünyadaki savaşların, yoksulluğun, eşitsizliğin, adaletsizliğin, yerinden yurdundan edilmişliğin merkezinde büyük oranda İslam ülkeleri var. Demokrasi ve insan haklarının evrensel ilkelerinden mahrum milyonlarca Müslüman, umut dolu bir gelecek için çareyi ülkelerinden göç etmekte görüyor."

Türkiye'nin ise Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu ve kimsesizlerin kimsesi kıldığı Cumhuriyetin temelini oluşturan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti felsefesinin direngenliği sayesinde, İslam dünyasının temel problemlerinin dışında kalmaya çalıştığını belirten Kılıçdaroğlu, mevcut siyasi iktidarın, kayırmacı, liyakatsiz, savurgan ve buyurgan, zulüm üreten, denetimsiz yönetim anlayışının, Türkiye'nin değerlerini tahrip ettiğini savundu.

Kılıçdaroğlu, "Ancak artan işsizliğe, hukuk, eğitim, şeffaflık, medya özgürlüğü endekslerindeki gerilemeye, hızla yükselen yolsuzluk verilerine, gelir dağılımındaki adaletsizliğe, milli çıkarlarımızı göz ardı eden dış politika uygulamalarına karşın, her şeyin çok daha güzel olacağı yakın bir geleceğe olan inancımızı kaybetmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında kadınlar, gençler ile hakkın, hukukun, adaletin kuşatıcılığına bağlı milyonlarca vatandaşın kararlılığından aldıkları güçle, Türkiye’nin sorunlarını en kısa sürede gidereceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İnanıyorum ki 31 Mart 2019’da başlayan baharı, ülkemizin köklü demokrasi birikiminin yol göstericiliğinde, kimseyi ötekileştirmeden ve dışlamadan tüm Türkiye’ye ve İslam dünyasına yayacağız.
Bu duygularla, Ulu Önder Atatürk, başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve terör örgütlerine karşı mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

Şehit ailelerine Allah’tan sabır dileyen, gazilere de şükranlarını sunan Kılıçdaroğlu, kutsal topraklarda bulunan vatandaşların hac farizasının kabulü temennisinde bulundu.

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