Kılıçdaroğlu'ndan "Libya Tezkeresi" paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaklaşık yüzyıl önce anneler, 'Yemen bizim neyimize?' diye sormuş, 'Gitme Yemen'e' türküsünü yakmıştır. Yüzyıl sonra annelerimize yeni Yemen türküleri yaktırmayın. Mehmetçiğimizi Libya çöllerinden uzak tutun." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen Libya Tezkeresi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Yemen bizim neyimize?" türküsü eşliğinde paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk'ta 'Yemen çöllerinde kavrulup yok olan Anadolu evlatlarının sayısını biliyor musunuz?' diye sorar. Yemen türküsü her söylendiğinde gözyaşlarını tutamayan da odur. Yemen, Anadolu insanı için gidenin dönmediği kanlı bir coğrafya, 'Gözlerim ağlıyor, yüreğim sızlar/Yemen'e gidene ağlıyor kızlar' türküsü yakılan yüz binlerce şehit verdiğimiz acı bir diyardır. Yemen türkülerinin neredeyse tümünde, Yemen'e gönderilen vatan evlatlarının yaşadığı kötü tecrübeler vardır. Evlatlarının hasretini çeken, annelerin, babaların, sevdalıların hüznü, üzüntüsü ve endişesi vardır. Yaklaşık yüzyıl önce anneler, 'Yemen bizim neyimize?' diye sormuş, 'Gitme Yemen'e' türküsünü yakmıştır. Yüzyıl sonra annelerimize yeni Yemen türküleri yaktırmayın. Mehmetçiğimizi Libya çöllerinden uzak tutun."

