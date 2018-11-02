Kılıçdaroğlu'ndan lösemili çocuklara destek videosu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Twitter hesabından hasta çocuklar için destek videosu paylaştı.
Kılıçdaroğlu, hafta dolayısıyla Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nı da (LÖSEV) etiketlediği bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.
Videosunda, "Sevgili çocuklar sizi seviyorum, mücadelenize sonuna kadar destek veriyorum." diyen Kılıçdaroğlu, daha sonra tıbbı maske taktı.
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