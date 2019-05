Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’a tebrik ziyareti

“Güzel bir ekip kurarak Ankaralıya verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getireceğiz”

Açıklamasında Kılıçdaroğlu’na belediyenin durumundan da bahseden Yavaş, “14 milyar bütçemiz var. 8.5 milyar lira belediyenin Ego ve ASKİ dahil borcumuz var. Bunların bir kısmı takvime bağlı. Şirketlerinde 890 milyon lira borcu var. Yine belediyemizde toplam 28 bin 183 personelimiz var. Bunların bir kısmı memur bir kısmı da şirketlerde çalışıyor. Ama bugüne kadar da hiçbir zaman bu süre zarfında ‘bir enkaz devraldık borcumuz çok’ falan demedik. Çünkü ekip olarak bunların hepsini aşacağımıza projelerimizin hepsini vadettiğimiz ne varsa gerçekleştireceğimiz konusunda hiçbir şüphem yok. Güzel bir ekip kurarak Ankaralıya verdiğimiz sözlerin hepsinde yerine getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Kentin pek çok sorunu var ama sorunlardan şikayet eden değil sorunları çözen başkan kimliği var”

Mansur Yavaş isminin sadece Ankara’da değil tüm Türkiye’de bir marka olduğunu dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, “Çalışmasıyla başarılarıyla ön görüsüyle bir kente hizmet verme aşkıyla dolu olan bir isimdir Mansur Yavaş. Önümüzdeki süreçte bunu hep birlikte göreceğiz. Harcadığı her kuruşun hesabını Ankaralıya veren Ankara’yı Türkiye’nin en önemli kentlerinden birisi haline getiren kültürüyle, birikimiyle, tarihiyle, doğasıyla, müzeleriyle, kültür merkezleriyle bütün bunları yapacak olan bir belediye başkanımız var. Kendisi bütün bu başarıları gerçekleştireceğini ifade ediyor. Bizde hep beraber izleyeceğiz göreceğiz. Ankara’nın güzel bir türküsü var ‘Ankara Ankara güzel Ankara, Seni görmek ister her bahtı kara’ diye. Gerçekten de Mansur Yavaş başkanımızdan beklediğimiz budur. Her bahtı karanın gelip Ankara’yı gezdiği zaman mutlu olacağı bir Ankara. Bunu arzu ediyoruz. Kentin pek çok sorunu var ama sorunlardan şikayet eden değil sorunları çözen başkan kimliği ile lanse etti kendisini Ankaralılara. Dolayısıyla önümüzdeki süreç içerisinde sanıyorum el birliği ile gönül birliği ile diğer belediye başkanlarıyla iş birliği yaparak pek çok sorunu aşacaktır.” dedi.