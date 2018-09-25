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Kılıçdaroğlu'ndan "Neşet Ertaş" paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2018 15:51 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Gönülden gönüle bağ kuran büyük usta Neşet Ertaş'ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde özlemle anıyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gönülden gönüle bağ kuran büyük usta Neşet Ertaş'ı özlemle andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Türk Halk Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Ertaş'ın vefatının 6'ncı yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ezgileriyle Anadolu kültürünü ilmek ilmek dokuyan, gönülden gönüle bağ kuran büyük usta Neşet Ertaş'ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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