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Kılıçdaroğlu'ndan Nişancı paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 13:32 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Mesleğini icra ederken geçirdiği bir kaza sonucu uçuruma düşerek kaybolan Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın bir an önce bulunarak sağ salim ailesine kavuşmasını, aramıza dönmesini umut ediyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mesleğini icra ederken geçirdiği bir kaza sonucu uçuruma düşerek kaybolan Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın bir an önce bulunarak sağ salim ailesine kavuşmasını, aramıza dönmesini umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Mesleğini icra ederken geçirdiği bir kaza sonucu uçuruma düşerek kaybolan Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın bir an önce bulunarak sağ salim ailesine kavuşmasını, aramıza dönmesini umut ediyorum." ifadesine yer verdi.

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abdulkadir nişancı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter

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