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  4. Kılıçdaroğlu'ndan Rahşan Ecevit için başsağlığı:

Kılıçdaroğlu'ndan Rahşan Ecevit için başsağlığı:

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2020 23:14 | Son Güncelleme

"Genel Başkanım Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında, "Genel Başkanım Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Rahşan Ecevit

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