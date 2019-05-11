Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya uğrayan gazeteci Yavuz Selim Demirağ'a ziyaret

"Bu olağan, sıradan bir olay mı? Bir insanın düşüncesini beğenmeyebilirsiniz; ama düşüncesini beğenmediniz diye bir insanı gidelim hep beraber elde sopalarla linç edelim ve öldürelim. Şu ana kadar iktidar tarafından tepki gelmemesi de büyük bir acı olarak karşımızda duruyor. Oradan da tepki gelmeli. Hangi görüşten olursa olsun, bu bağlamda bütün gazeteci arkadaşlarımın bu olaya sahip çıkmasını istiyorum. Bu olay, sıradan bir olay değil. İktidarı beğenmeyen gazeteciler öldürülecek, eleştiren gazeteciler dövülecek, sokağa çıkamayacak, gazeteleri satılamayacak bir atmosferi bir anlamda dünyaya yaymak istiyorlar. Bundan rahatsızız. İktidar sahiplerinin de bundan rahatsız olması lazım."

Sopalarla ciddi şekilde darp edilen Demirağ, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafasına da darbe alan Demirağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"Siyasilerin gazetecileri hedef göstermesinin rolü büyük"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu da, yapılan saldırıyı kınadı.

Saldırıyı azmettirenler ve yapanların kınandığı açıklamada açıklamada, siyasilerin gazetecileri sürekli olarak hedef göstermelerinin bu tip saldırılarda önemli rol oynadığına vurgu yapıldı:

"Gazetelere ve gazetecilere yapılan tüm saldırılarda uygulanan cezasızlık tavrının bu olayda da uygulanmamasını bekliyoruz. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Gazetelerin ve gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış da sağlanamaz. Basına yönelik saldırılar direkt halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılardır. Demokrasi farklı görüşlere tahammül etme rejimidir. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü benimsemekte zorlanan siyasilerin gazeteleri ve gazetecileri sürekli hedef göstermeleri bu tip saldırılarda önemli rol oynamaktadır."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter'dan attığı mesajla saldırıyı kınayrak "bunlar bizi yıldıramaz" yazdı.