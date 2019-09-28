Kılıçdaroğlu’ndan Şam yönetimi ile diyalog çağrısı

Kılıçdaroğlu, teröre karşı mücadelenin de “Şam yönetimi ile ilişki kurularak sürdürülmesinin doğru bir yol” olacağını söyledi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı’nın açılış konuşmasını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yaptı.Kılıçdaroğlu konuşmasında Suriye konusunda izlenmesi gereken siyasete ilişkin açıklamalarda bulundu ve Türkiye ile Suriye arasındaki diyaloğun önemine işaret etti.

Kılıçdaroğlu, "Ankara ile Şam arasındaki yolun barışa giden en kestirme yol olduğunu" belirtti ve "Suriye'nin geleceğine ancak Suriye halkının karar vereceğini asla unutmamalıyız” şeklinde konuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti Mayıs 2012'de Şam yönetimi ile tüm diplomatik ilişkilere son vermişti.

CHP lideri, "ABD ve Rusya'nın çıkarları arasında savrulmamak için toprak bütünlüğünü, siyasi bağımsızlık, egemenlik, iyi komşuluk ilişkilerine dayanan bütünlüklü tek bir Suriye politikası izlemeliyiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, ayrıca Suriye’de güvenlik sağlandıktan sonra Türkiye'deki “Sığınmacıların geri dönmelerinin teşvik edilmesi” gerektiğini kaydetti.