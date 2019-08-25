HABER

Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine "başsağlığı" telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.08.2019 12:54 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak ve Gümüşhane'de şehit düşen güvenlik güçlerinin ailelerini telefonla arayarak "başsağlığı" dileklerini iletti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak ve Gümüşhane'de şehit düşen güvenlik güçlerinin ailelerini telefonla arayarak "başsağlığı" dileklerini iletti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın babası Haşim Uçar'ı, Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ferdi Güntekin'in annesi Nesrin Güntekin'i ve Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın babası Sadullah Yanık ile Gümüşhane'de şehit olan Polis Özel Harekat Hamdullah Kırtay'ın babası Nazım Kırtay'ı telefon ile aradı.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailelerine sabır ve başsağlığı temenni etti.

PARTNERHepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!Hepsi dünyanın en ünlü isimleri ama...Boylarını öğrenince şoke olacaksınız!
G7 Zirvesi’nde ikinci günG7 Zirvesi’nde ikinci gün
Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?
Anahtar Kelimeler:
başsağlığı CHP Basın birimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gümüşhane şırnak TELEFON

En Çok Okunan Haberler

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Gece yarısı açıkladılar! F.Bahçe'ye geliyor

Gece yarısı açıkladılar! F.Bahçe'ye geliyor

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Diğer Haberler
Davutoğlu, 'terörle mücadele defteri açılırsa' sözüyle neyi kastetti, kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 1,5 yıl içinde bitecek

Erdoğan müjdeyi verdi: 1,5 yıl içinde bitecek

Ali Babacan yeni parti için aralıkta harekete geçiyor: Yakın zamanda kamuoyu önüne çıkacak

Ali Babacan harekete geçiyor! İşte yeni partinin kurulacağı tarih

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

CHP'li başkanın odasında bulundu

CHP'li başkanın odasında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.