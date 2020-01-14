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  4. Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker ve korucu için başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker ve korucu için başsağlığı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2020 13:21 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker ve korucu için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesindeki operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan asker ve güvenlik korucusu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerimiz ve güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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