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Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2019 12:28 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlardan gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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