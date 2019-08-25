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Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.08.2019 14:22 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda, PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda, PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Twitter hesabından, Pençe-3 Harekatında, teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olması ve 7 askerin yaralanmasına ilişkin paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda, PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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