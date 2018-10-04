HABER

Kılıçdaroğlu'ndan şehitler için başsağlığı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2018 13:47 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu'ndan şehitler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Batman'dan gelen acı haberle yüreklerinin yandığını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Terör örgütü PKK'nın hain tuzağı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

PARTNERAcun'a adrenalin yaşatan Şeyma Subaşı paylaşımlarıAcun'a adrenalin yaşatan Şeyma Subaşı paylaşımları
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında zorla getirme kararıHDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında zorla getirme kararı
Selahattin Demirtaş: Tahliye talep etmiyorumSelahattin Demirtaş: Tahliye talep etmiyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında zorla getirme kararı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında zorla getirme kararı

Selahattin Demirtaş: Tahliye talep etmiyorum

Selahattin Demirtaş: Tahliye talep etmiyorum

MHP'den af ve ittifak açıklaması

MHP'den af ve ittifak açıklaması

HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor

HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz

Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.