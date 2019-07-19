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Kılıçdaroğlu'ndan şehitler için başsağlığı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2019 20:54 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-2 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma ile Bitlis'teki terör saldırısında şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen bir asker ile Bitlis'te PKK terör örgütü tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Peş peşe gelen acı haberlerle yüreğimiz yandı. Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde çıkan çatışmada ve Bitlis'te PKK'lı teröristlerin alçakça saldırısında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu pençe 2 harekatı terör saldırısı

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