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Kılıçdaroğlu'ndan Şero'lu "Kediler Günü" paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2019 19:31 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "CHP'nin kedisi" olarak bilinen Şero'nun fotoğrafını paylayarak "Dünya Kediler Günü"nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünya Kediler Günü"nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Dünya Kediler Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"CHP'nin kedisi" olarak bilinen ve genel merkez inşaatından bu yana parti binasında yaşayan Şero'nun fotoğrafını paylaşan Kılıçdaroğlu, göz kırpan bir emoji ile "Kentlerimizi ve tüm yaşam alanlarımızı sizler için yaşanabilir kılmak bizim sorumluluğumuzdur. #DünyaKedilerGünü kutlu olsun. Martın sonu sizin için de bahar." paylaşımı yaptı.

CHP'nin maskotu olan ve zemin katta kendisi için yapılan barınakta kalan Şero'nun 15 yaşında olduğu biliniyor.

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