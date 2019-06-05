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 KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞİLE'YE ZİYARET

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 16:37 | Son Güncelleme

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il binasının önünde vatandaşlara hitabının ardından Şile'nin Kabakoz Mahallesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK -İlkay DİKİCİ- Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL(DHA)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il binasının önünde vatandaşlara hitabının ardından Şile'nin Kabakoz Mahallesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda milletvekili de eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri Kabakoz Mahalle muhtarı Timur İzmir karşıladı. Beraberindekilerle, Yüksel ailesini evinde ziyaret eden CHP Genel Başkanı, yol üzerinde de vatandaşlarla bayramlaştı. Daha sonra yürüyerek köy kahvesine geçen Kılıçdaroğlu'na, bulgurlu gözleme ve çay ikram edildi. Bir süre mahallelilerle sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık yarım saat sonra mahalleden ayrıldı.

Görüntü dökümü
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-Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin vatandaşları selamlaması
-Kılıçdaroğlu'nun köy kahvesine gelmesi
-Kılıçdaroğlu'nun kahvedekilerle tokalaşması
-Kılıçdaroğlu'nun mahalleden ayrılması

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