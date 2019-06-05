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Kılıçdaroğlu'ndan Şile'ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 17:20 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il binasının önünde vatandaşlara hitabının ardından Şile'nin Kabakoz Mahallesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Gökhan ÇELİK-İlkay DİKİCİ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il binasının önünde vatandaşlara hitabının ardından Şile'nin Kabakoz Mahallesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda milletvekili de eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri Kabakoz Mahalle muhtarı Timur İzmir karşıladı. Beraberindekilerle, Yüksel ailesini evinde ziyaret eden CHP Genel Başkanı, yol üzerinde de vatandaşlarla bayramlaştı. Daha sonra yürüyerek köy kahvesine geçen Kılıçdaroğlu'na, bulgurlu gözleme ve çay ikram edildi. Bir süre mahallelilerle sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık yarım saat sonra mahalleden ayrıldı.

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