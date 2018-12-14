Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü gazetesi yöneticilerine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesi çalışanları hakkında hazırlanan yeni iddianameye ilişkin, "Sözcü'ye karşı yapılan bu hareketi içimize sindiremiyoruz. Bu FETÖ'cüleri güçlendiren bir harekettir, bunu da hiç kimse unutmasın." dedi.

Kılıçdaroğlu, beraberindeki Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Sözcü gazetesi Ankara bürosunu ziyaret etti.

Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarlar Emin Çölaşan, Saygı Öztürk, Deniz Zeyrek, Çiğdem Toker ve Ankara Haber Müdürü Emin Özgönül ile bir süre görüşen Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu.

Sözcü gazetesinin Türkiye'nin en genç gazetelerinden biri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Gazete, cumhuriyete bağlı, Atatürk devrimlerine bağlı, demokratik, laik sosyal hukuk devletine bağlı, kadın erkek eşitliğine inanan, insan haklarına inanan, bütün haksızlıklara karşı çıkan ve bu amaçla her gün onları satın alan milyonların sözcüsüdür." dedi.

"Genç olmasına karşın, bütün haksızlıklara karşı direnç gösteren ve geniş kitlelerin sözcüsü olan Sözcü'ye karşı bir kumpasın kurulduğunu biliyoruz." diyen Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini derinden üzenin, yargının içinde bulunduğu durum olduğunu söyledi.