Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü gazetesi yöneticilerine ziyaret

Sözcü gazetesinin Türkiye'nin en genç gazetelerinden biri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Gazete, cumhuriyete bağlı, Atatürk devrimlerine bağlı, demokratik, laik sosyal hukuk devletine bağlı, kadın erkek eşitliğine inanan, insan haklarına inanan, bütün haksızlıklara karşı çıkan ve bu amaçla her gün onları satın alan milyonların sözcüsüdür." dedi.

"Adalet dağıtması gereken bir kurumun adalete olan güveni temelden sarsması" konusunu herkesin düşünmesi gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sözcü ne yaptı? Darbeye karşı çıktı. Sözcü ne yaptı? Cumhuriyeti savundu. Sözcü ne yaptı? Kadın erkek eşitliğini savundu. Sözcü ne yaptı? Herhangi bir vatandaş mağdur olduğu zaman, onun sesi oldu. Sözcü ne yaptı? Çalışanların sözcüsü oldu. Dolayısıyla bir gazeteyi akılalmaz iddialarla suçlamak, gerçekten Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun ne kadar vahim olduğunu bize gösteriyor. İçimize sinmiyor. Benim ziyaretim yeni değil, Sözcü'yü her sabah ülkesini seven her vatandaşın okuduğu gibi ben de büyük bir dikkatle alırım ve okurum. Köşe yazarlarının tamamı gerçekten de ciddi bir mücadele veriyorlar. Bizim çocuklarımız daha iyi bir Türkiye'de yaşasın diye mücadele veriyorlar. Onların kişisel hiçbir beklentileri yok. Onlar, demokratik bir ülkede çocuklarımızın güzel okullarda okumasını, iyi bir yaşam sürdürmesini istiyorlar. Sözcü'ye karşı yapılan bu hareketi içimize sindiremiyoruz. Bu FETÖ'cüleri güçlendiren bir harekettir, bunu da hiç kimse unutmasın. Saray ve çevresine de hatırlatmak isterim; bu yaptıklarınız, yargının Sözcü'ye yönelik yaptığı kumpas hiçbir zaman Sözcü yazarlarının geri adım atması gibi bir süreci başlatmayacaktır. Onlar inandıkları haklı davalarda kalemlerini kullanarak, yollarına devam edeceklerdir."