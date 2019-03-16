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Kılıçdaroğlu’ndan sürpriz Tire ve Bayındır mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 22:31 | Son Güncelleme

İzmir’de ilçe ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’in Tire ve Bayırdır ilçelerinde sürpriz bir miting yaptı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Torbalı ziyaretinin ardından sürpriz yaparak Tire’yi de ziyaret etti.

İzmir’de ilçe ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’in Tire ve Bayırdır ilçelerinde sürpriz bir miting yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Torbalı ziyaretinin ardından sürpriz yaparak Tire’yi de ziyaret etti. Burada İYİ Parti’nin seçim ofisi önünde otobüs üzerinden vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Görüyorum ki korsan miting yapıyorsunuz. Hepinizi tutuklayıp Silivri’ye göndereceğim” diye espri yaptı. Kılıçdaroğlu, “İşsizliği, yoksulluğu biliyorum. Bunları el birliği ile aşacağız. Biz İYİ Parti ile demokrasi işbirliği yaptık. Adına ‘Millet İttifakı’ dedik. Millet olarak milletin sorunlarını çözmek için kararlılığımızı ortaya koyacağız. Sizin için her türlü mücadeleyi vereceğim. Zalimin önünde asla eğilmedim, eğilmeyeceğim” diye konuştu.
Mini mitingde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ve İYİ Parti Tire Belediye Başkan adayı Atana Duran da hazır bulundu.
Kılıçdaroğlu Tire programının ardından Bayındır’a geçti. Buradaki köy kahvesinde vatandaşlarla çay içen Kılıçdaroğlu, çocukları sevdi. Kılıçdaroğlu daha sonra Tunç Soyer ve CHP’nin Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli ile birlikte vatandaşlara seslendi. CHP lideri, ülkenin her yerinde hayvancılıkla ilgili sorunların olduğunu, bunun el birliği ile çözülebileceğini belirtti.

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