HABER

Kılıçdaroğlu'ndan Tarık Akan mesajı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 19:57 | Son Güncelleme

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Tarık Akan'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Tarık Akan'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu mesajında, "Unutulmaz filmleri, aydın kişiliği ve eğitime yaptığı büyük katkıları nedeniyle hep saygı ile hatırlamaya devam edeceğiz. Tarık Akan'ı aramızdan ayrılışının ikinci yılında saygı ve özlemle anıyorum" dedi.

ANKARA (DHA)

PARTNERİbrahim çiftliği büyüttüİbrahim çiftliği büyüttü
Motorculardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylemMotorculardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın

İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül

İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

TSK açıkladı: Münbiç'te 46'ncı devriye faaliyeti icra edildi

TSK açıkladı: Münbiç'te 46'ncı devriye faaliyeti icra edildi

Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı

Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı

TSK'ya yeni yerli silah!

TSK'ya yeni yerli silah!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.