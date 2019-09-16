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Kılıçdaroğlu'ndan "Tarık Akan" paylaşımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.09.2019 16:53 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Tarık Akan'ı aramızdan ayrılışının üçüncü yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Tarık Akan'ı saygı ve özlemle andığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Akan'ın vefatının üçüncü yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Toplumsal sorunlara kayıtsız kalmayan, çağdaş nesillerin yetişmesi için eğitime büyük destek sağlayan gerçek bir halk sanatçısı ve aydın bir insandı. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Tarık Akan'ı aramızdan ayrılışının üçüncü yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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