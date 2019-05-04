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Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2019 19:59 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "YPG/PKK'lı teröristlerin alçakça saldırıları sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum"

ANKARA (AA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "YPG/PKK'lı teröristlerin alçakça saldırıları sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Suriye ve Hakkari'den gelen acı haberlerle yüreğimiz yandı. YPG/PKK'lı teröristlerin alçakça saldırıları sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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