Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı

ANKARA (AA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "YPG/PKK'lı teröristlerin alçakça saldırıları sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Suriye ve Hakkari'den gelen acı haberlerle yüreğimiz yandı. YPG/PKK'lı teröristlerin alçakça saldırıları sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

