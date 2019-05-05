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Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2019 23:11 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Şırnak'ta şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Mübarek ramazan ayını maalesef art arda gelen şehit haberleriyle karşılıyoruz. Dualarımız, terörle mücadele için görev yapan fedakar evlatlarımız için. Şırnak'ta şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şehit şırnak Twitter

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