Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce alçakça tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

