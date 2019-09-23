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Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.09.2019 14:43 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce alçakça tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce alçakça tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Irak'ın kuzeyi şehit Twitter

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