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Kılıçdaroğlu'ndan taziye telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 17:12 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün geçirdiği trafik kazası nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün geçirdiği trafik kazası nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı telefonla aradı.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Karabörk'ün eşinin kazada vefat etmesi nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Aktaş'a başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk hayatını kaybetmiş, Emniyet Müdürü Karabörk ile 3 kişi yaralanmıştı.

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