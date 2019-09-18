HABER

Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2019 22:33 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren 17. Dönem Halkçı Parti Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren 17. Dönem Halkçı Parti Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil'in ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu 17. Dönem Halkçı Parti Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil'in oğlu Ali Serhan Koyuncugil'i evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Süleyman Koyuncugil'e rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Ali Serhan Koyuncugil de Kılıçdaroğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarete, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Levent Gök ile CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de katıldı.

PARTNER Tüylerin altından bakın ne çıktı Tüylerin altından bakın ne çıktı
MHP Antalya İl Başkanlığına Hilmi Durgun getirildiMHP Antalya İl Başkanlığına Hilmi Durgun getirildi
MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy görevinden istifa ettiMHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy görevinden istifa etti
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başaknı Kılıçdaroğlu Eski Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil'in vefatı taziye ziyaret

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan destek sözü

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan destek sözü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Diğer Haberler
MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy görevinden istifa etti

MHP'de deprem! İl Başkanı istifa etti

Esad ile üst düzey görüşme olacak mı? AK Parti'den açıklama

Esad ile üst düzey görüşme olacak mı? AK Parti'den açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti 'erken seçim' iddialarına noktayı koydu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek sözü

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan destek sözü

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Son dakika! Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.