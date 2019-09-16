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Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 20:19 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyaretleri

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beyoğlu'nda öldürülen Halit Ayar'ın ailesine ve eşi Avukat Mine Sirmen'i kaybeden Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen'e taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Beyoğlu'nda, oturdukları tramvay durağında yanına gelerek para isteyen saldırganlarca bıçaklanarak öldürülen 23 yaşındaki Halit Ayar'ın Sarıyer'de bulunan evini ziyaret ederek, anne Hanife Ayar ve baba Mehmet Ayar'a taziyelerini sundu.

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek de eşlik etti.

CHP Genel Kılıçdaroğlu daha sonra geçen ay eşi avukat Mine Sirmen'i kaybeden Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen'e Beyoğlu'ndaki evinde taziye ziyaretinde bulundu.

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Ali Sirmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Halit Ayar Taziye Ziyareti

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