HABER

Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 18:30 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "TBMM Başkanına, mevcut sistemin büyük ölçüde aksadığını ve Türkiye'ye büyük ölçüde ağır maliyetlere yol açtığını da bir şekliyle ifade ettim" - "Parlamentoda Cumhurbaşkanlığı kararlarını izleyecek bir kanunlar kararlar birimi kurulması gerektiğini, burada yetkin hukukçuların olması gerektiğini söyledim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, "mevcut sistemin büyük ölçüde aksadığını ve Türkiye'ye büyük ölçüde ağır maliyetlere yol açtığını" ifade ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Şentop'u, beraberinde TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç ile TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 40 dakika süren görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

TBMM Başkanlığına seçilmesinin ardından Şentop'u telefonla arayıp kutladığını, "Daha sonra makamınıza gelip sizi kutlayacağım" dediğini belirten Kılıçdaroğlu, bugün de kendisini ziyaret ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, göreve seçilmesi dolayısıyla Şentop'u kutladığını ve bazı düşüncelerini de aktardığını kaydetti.

Parlamentonun daha güçlü hale gelmesi, özellikle araştırma komisyonlarına, komisyonların kurulmasına ağırlık verilmesi, parlamentonun bu bağlamda ülkenin sorunlarına daha fazla eğilen bir kurum olarak ortaya çıkması gerektiğini ilettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Aynı zamanda parlamentoda Cumhurbaşkanlığı kararlarını izleyecek bir kanunlar kararlar birimi kurulması, burada yetkin hukukçuların olması gerektiğini ifade ettim. Böylece Cumhurbaşkanının yayınladığı kararnameler bir şekliyle burada anayasaya ve hukuka uygunluğu yönünden bakılmalı, denetlenmeli ve bu konuda parlamento bilgi sahibi olmalı diye. Ayrıca milletvekillerinin soru önergelerinin büyük bir kısmının cevaplandırılmadığını, bunun yürütme organını, parlamentoyu bir anlamda gölgelediğini ve dikkate almadığı şeklinde bir algıyı oluşturduğunu ifade ettim. Sayın Başkana, soru önergelerinin yürütme organının yani bakanlıkların zamanında, süresinde cevap vermesinin çok önemli olduğunu söyledim. Sayıştay üzerinde durdum. Sayıştayın, TBMM adına denetim yaptığını, TBMM adına denetim yapan bir kurumun, yani Sayıştayın raporlarının önemli olduğunu ve bu raporların süresinde Meclise gelmesi gerektiğini, Sayıştayın da sıcak tartışmaların dışında tutulması gerektiğini kendilerine aktardım."

-"Tarafsızlığı çok önemlidir"

Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanının sistemle ilgili yeni mesajları var, revizyona sıcak bakan ifadeleri var." sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, bu konudaki düşüncelerini de Şentop ile paylaştığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan konuşmasında 6 maddeden söz ettiğini ve bu 6 maddenin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu görüşmede söylediğini anlattı.

"Özellikle Sayın Cumhurbaşkanının tarafsızlığı çok önemlidir." ifadesini kullandığını kaydeden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı tarafsız olduğu sürece toplumun her kesiminden saygı göreceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ama tarafsız olmayıp da bir siyasal partinin genel başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı olursa bu, Cumhurbaşkanının tarafsızlığına büyük ölçüde gölge düşürür. Bunun temel nedenlerinden birisi de yüksek mahkemelere hakim tayin etmesidir. Bir partinin genel başkanı bir mahkemeye hakim tayin edemez ve bu doğru değildir ama tarafsız bir cumhurbaşkanı elbette mahkemeye hakim tayin edebilir. Bu konudaki düşüncelerimi de ifade ettim. Mevcut sistemin büyük ölçüde aksadığını ve Türkiye'ye büyük ölçüde ağır maliyetlere yol açtığını da bir şekliyle ifade ettim."

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
TBMM Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu kabul ettiTBMM Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu kabul etti
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Başkanı Mustafa Şentop ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Hara'dan ilk tepki: En son gidişimde...

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

Yıllar sonra ortaya çıktı! Aynı araçta görüntülendiler

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

15 Temmuz'daki bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

15 Temmuz'daki bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

'15 Temmuz' görselleri sosyal medya hesaplarında

'15 Temmuz' görselleri sosyal medya hesaplarında

"15 Temmuz tiyatro değil, bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi"

CHP'li Özel'den 15 Temmuz açıklaması

Anketçi Mehmet Ali Kulat'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan iddialarına açıklama

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı üst düzey heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı üst düzey heyeti kabul etti

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.