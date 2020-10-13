Kılıçdaroğlu'ndan TBMM’ye: “Adalete Sahip Çıkın”

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama yapılması kararına uymayacağını ilan etmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "çürüme var" diyerek TBMM'ye adalete sahip çıkma çağrısı yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verdiği “hak ihlali” kararından sonra davayı yeniden görmekle yükümlü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, verdiği hapis cezası kararından geri adım atmadı. Yerel mahkeme, yargı sistemindeki en üst yapı konumunda bulunan Anayasa Mahkemesi'nin kararını dikkate almayarak, Berberoğlu'nu yeniden yargılamayacağını açıkladı. Mahkeme, Berberoğlu'nun 14 Haziran 2017’te 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılması hükmünün geçerli olduğunu açıkladı. Enis Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kararını uyulmaması TBMM'de gündemi değiştirdi. Anayasa'ya aykırılık nedeniyle CHP Grubu hareketlendi ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te olağanüstü şekilde Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Kısa bir değerlendirmenin ardından CHP lideri, bizzat söz alarak TBMM Genel Kurulu'nda siyasetçilere seslenme kararı aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, herkes için anayasaya uyma zorunluluğu olduğunu vurgulayarak TBMM kürsüsünde tüm siyasi partilere bugün yerel mahkemece hukukun üstünlüğüne aykırı alınan karara karşı durma çağrısında bulundu. Enis Berberoğlu'nun yerel mahkemece hapis cezasına çarptırılmasıyla tutuklanarak Maltepe Cezaevi'nde gönderilmesi üzerine CHP olarak "Adalet Yürüyüşü" eylemine imza atan Kılıçdaroğlu, bu sefer de adalet vurgusuyla yaptığı sürpriz konuşmasıyla TBMM kürsüsünde ilk tepkisini ortaya koydu. Kılıçdaroğlu, "Anayasaya göre alt mahkeme 'Ben bu karara uymayacağım.' diyorsa, orada bir sorunumuz var, orada bir çürüme var. O çürümeye hepimizin müdahale etmesi lazım. AYM kararına uymamak kaosa sürükler. Belirli kurallar var buna herkes uymalı. Adaleti dağıtacak mahkeme adalet dağıtmıyorsa bir sıkıntı var demektir" sözleriyle tepkisini dile getirdi. "Saygın parlamento adaleti sağlar"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, anayasaya uyulması ve yasama organı TBMM'nin görevleriyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Adalet dediğimiz kavram, dünyanın en soylu kavramıdır. Bütün peygamberler adalet için gelmiştir. İnsanlığın temeli de adalettir, devletin dini de adalettir, devletin temeli adalettir. Irkı, cinsi, mezhebi, inancı ne olursa olsun bir kişi adaletsizlikle karşı karşıya kaldığı zaman ona tepki göstermek de vicdanında adalet terazisi bulunan bizim görevimizdir. Böyle baktığımız zaman parlamentoya saygınlık kazandırmış oluyoruz. “Saygın parlamento, adaleti sağlayan bir parlamentodur. Adaleti nasıl sağlayacağız? Adaletin kuralları vardır. O kurallara herkes uyduğu takdirde adalet de gerçekleşmiş olur. Bizim ülkemizin bir anayasası var. Severiz veya sevmeyiz. Eleştiririz veya eleştirmeyiz ama bu anayasa hepimizi bağlar. Bir şekliyle bu anayasanın gereğini hepimiz yerine getirmek zorundayız. Aksi halde biz hukuk devleti olamayız. Hukuk devleti nedir? Adaleti sağlayan devlettir. Anayasa'nın 11'nci maddesini okuyayım: 'MADDE 11- Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz.' Genel kural. Zaman zaman kanun çıkarıyoruz, Anayasa Mahkemesi’ne de gidiyoruz, Anayasa Mahkemesi iptal ediyor. Biz yürütme organı değil yasama organı olarak Anayasa Mahkemesi’nin öngördüğü kurala 600 milletvekili uyuyoruz. Evet, Anayasa Mahkemesi dedi ki: "Bu anayasaya aykırı" ve biz buna uyuyoruz. Biz gücümüzü, meşruiyetimizi nereden alıyoruz? Milletten alıyoruz, vatandaş bize oy veriyor ve biz buraya geliyoruz. Peki, bizi kim denetliyor? Anayasa Mahkemesi denetliyor ve biz Anayasa Mahkemesi’nin kararına uymak zorunda kalıyoruz ve uyuyoruz da çünkü aksi hâlde hukuk devleti olamayız. Yine Anayasa'nın bir başka maddesi, 153'üncü maddesi 'Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.' Yani sadece yasama organını değil, yürütme organını da idare makamlarını da yargı organlarını da gerçek ve tüzel kişileri de bağlar diyor, buna hepsi uyacak."