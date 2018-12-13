CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin (YHT), Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışmasına ilişkin paylaşımında, "Ankara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.