Kılıçdaroğlu'ndan TTB'ye destek ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin "kapatılmalı" çağrısıyla gündeme gelen Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) destek ziyaretinde bulundu.

Sağlıkçıların "Halkın sağlığı tehlikede, gerçekten bir fırtına geliyor. Önlem alın" dediğini belirten Kılıçdaroğlu "Vay sen misin önlem al diyen? E kim diyecek bunu? Olayı yaşayan, olayla mücadele eden, hayatını feda eden kişiler itiraz etmeyecek de hükümeti, Saray'ı uyarmayacak da kim uyaracak?" sorusunu yöneltti.

Fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarının gerçekleri söyledikleri için suçlu ilan edildiklerini, TTB'nin kapatılmasının gündeme getirildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Gerçekler acıdır ama siyasetçinin asıl tahammül etmesi gereken gerçektir ve sorgulaması gereken de gerçektir. Neden bu tablo Türkiye'nin önüne kondu? Bunu da sorgulaması lazım" diye konuştu.

"Hayatımda duyduğum en saçma söz"

Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'nin TTB'yi terörle ilişkilendirmesi ve kapatılmasını talep etmesiyle ilgili bir soruyu da "Covid-19'la mücadele edenler, hayatını bu işe vakfedenler terörist oluyor değil mi? Hayatımda duyduğum en saçma söz" diye yanıtladı.