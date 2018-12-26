Kılıçdaroğlu'ndan TTB'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "TTB'nin 'savaş bir sağlık sorunudur' diye bir görüş beyan etmesini son derece doğal buluyoruz. Yargılanma sürecini ise demokrasiye aykırı bir tutum olarak görüyoruz. Ne diye yargılayacaklar?" dedi.

Kılıçdaroğlu, beraberinde bazı milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları ile Türk Tabipleri Birliğini (TTB) ziyaret ederek, Başkan Sinan Adıyaman ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüştü.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan, meslek kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin demokrasilerde önemli görevleri bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları sadece kendi alanlarıyla ilgili değil, kendi alanlarını dolaylı olarak ilgilendiren diğer alanlarda da açıklama yapma hakkına sahiptirler." ifadesini kullandı.

Tıp gibi, insan sağlığı gibi hayatın her alanıyla bağlantı kurulabilecek bir alanda görüş beyan etmeleri kadar doğal bir şey olamayacağına işaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Çevreden tutun, yaralanan insanın acil servise gelmesine kadar bütün bu süreç içerisinde hekimler görüş bildirecektir. Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Bunu söyledi diye bir doktorun yargılanması hangi demokraside olabilir? Hekimin görevi zaten insanın hayatını kurtarmaktır. Bunun için yemin ediyor. Bunun için hekim önüne gelen hastaya kimliğini sormuyor, inancını, yaşam tarzını sormuyor. Ona sağlıkla ilgili şikayetini soruyor ve hekim onu iyileştirmek için elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Savaş bir sağlık sorunu mu? Evet, sağlık sorunudur.