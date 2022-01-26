Kılıçdaroğlu'ndan "vatansever bürokratlar" çıkışı

Kılıçdaroğlu "Vatansever bürokratlardan belgeler yağıyor. Sana çok sürprizlerim olacak" dedi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gece Twitter hesabından yayınlayacağını önceden duyurduğu videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır suçlamalarda bulunarak "vatansever bürokratların iş başında olduğu" mesajına vurgu yaptı.

"Erdoğan ve ailesine direnen vatansever bürokratlar" olduğunu, yolsuzluklar, israflarla ilgili belge yağdığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı olduğunu belirttiği bir belge gösterdi.

"6 milyar TL peşkeş çekildi"

Kılıçdaroğlu, 3 Nisan 2018 tarihinde bir açık ihale yapıldığını, ancak 15 firmanın katıldığı 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 TL bedelli ihalenin kazanan firmaya verilmediğini belirterek "kazananın beşli çeteden olmaması nedeniyle" ihalenin iptal edildiğini ve yeniden ihale açıldığını kaydetti.

21 Ağustos 2020'de ihalenin yeniden açıldığını ve aynı işin bu kez 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 TL'ye "beşli çeteye peşkeş çekildiğini" belirten Kılıçdaroğlu, "Saray'daki şahıs ne için imza atıyor anladınız mı? Aradaki 6 milyarlık fark için… Tek bir imzayla 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Hazinenin kasasını soyanlar doymamış, daha da çok para istemişler ve imzalamak zorunda kalmış" diye konuştu.

"Bu daha başlangıç"

Gece yaptığı açıklamanın nedeninin sadece yolsuzlukları anlatmak olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bugün hâlâ devletimizde vatanseverler var, direnenler var demek için sizleri evime davet ettim ve bu vatanseverler yüzlerce belgeyi göndermeye devam ediyorlar. Devletin denetlemeyle görevli kurumlarının onurlu memurları da bu işleri incelemeyi bırakmış değiller. Tarihe not düşecek raporlarını hazırlamaya devam ediyorlar. Hiç merak etmeyin. Bu daha başlangıç. Hepsini açıklayacağız. Ey şahıs sana çok sürprizlerim var" ifadelerini kullandı.

DW/BK,CÖ

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