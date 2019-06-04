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Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2019 11:13 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yayımladığı video ile Ramazan Bayramı'nı kutladı - Kılıçdaroğlu: - "Bugün Ramazan Bayramı. Bugün kucaklaşma günü. Hoşgörünün, kardeşliğin bayramı. Hepinizin bayramı kutlu olsun"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yayımladığı video ile Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, bayram nedeniyle Twitter'dan 27 saniyelik bir video paylaştı.

İstanbul'un farklı yerlerinden görüntülerin yer aldığı videoda Kılıçdaroğlu, "Bugün Ramazan Bayramı. Bugün kucaklaşma günü. Hoşgörünün, kardeşliğin bayramı. Hepinizin bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah İstanbul'a gitti.

Parti örgütü ve vatandaşlarla çeşitli bayramlaşma programlarına katılması beklenen Kılıçdaroğlu, öğleden sonra da Tuzla'da Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret edecek.

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Ramazan Bayramı

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