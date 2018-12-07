HABER

Kılıçdaroğlu'ndan Yemen çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2018 16:29 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Yemen'de 5,5 milyon çocuk savaşın ortasında. İslam ülkelerini uyarıyorum ve sorumluluk almaya davet ediyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam ülkelerini, Yemen konusunda sorumluluk almaya davet etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Yemen'deki krize dikkat çekerken, ülkedeki olayları anlatan yaklaşık 1,5 dakikalık bir videoyu, "YemenÖlüyorİnsanlıkÖlüyor" etiketiyle paylaştı.

Yemen'de 5,5 milyon çocuğun savaşın ortasında olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "İslam ülkelerini uyarıyorum ve sorumluluk almaya davet ediyorum. Savaştırmak için değil barıştırmak için devreye girin." ifadesini kullandı.

PARTNER bu sağlık problemini pek ciddiye almıyor ama iş işten geçince tedavi edilemiyor bu sağlık problemini pek ciddiye almıyor ama iş işten geçince tedavi edilemiyor
Yeniden aday gösterilen Başkan Gürkan'a meşaleli karşılamaYeniden aday gösterilen Başkan Gürkan'a meşaleli karşılama
Ankara'yı karıştıran iddialarla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklamaAnkara'yı karıştıran iddialarla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yemen

En Çok Okunan Haberler

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Ali Koç'un istediği teknik direktör belli oldu

Zahide Yetiş İlahiyat Fakültesi'nde hadis dersine girince...

Zahide Yetiş İlahiyat Fakültesi'nde hadis dersine girince...

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

Ahmet Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: Para ile adam tutup...

Ahmet Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: Para ile adam tutup...

İlk kez denediği uyuşturucu liseli Serhat'ın sonu oldu!

İlk kez denediği uyuşturucu liseli Serhat'ın sonu oldu!

İlginizi Çekebilir

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'yı karıştıran Hakan Fidan iddiası! Erdoğan'dan ilk açıklama

Ankara'yı karıştıran iddialarla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

İYİ Parti’de kurultay krizi! 'MHP taktiği izlenecek'

İYİ Parti’de kurultay krizi! 'MHP taktiği izlenecek'

Siyasette hareketli saatler! Mansur Yavaş resmen açıkladı: Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettim

Siyasette hareketli saatler! Resmen açıkladı: Randevu talep ettim

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.